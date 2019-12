APE OUT puede ser tuyo con un descuento del 100% en la Epic Games Store

Hoy, lunes 23 de diciembre de 2019, es el quinto día seguido en la que la Epic Games Store ofrece un videojuego completamente gratis. El espíritu navideño es dar y recibir, aunque la tienda de la compañía responsable de Fortnite no espera algo a cambio, sí está más que dispuesta a regalar grandes experiencias para tu PC. El día de hoy: APE OUT.

Este popular juego indie salió a inicios de este año para Nintendo Switch y PC, y puede ser descrito como Hotline Miami, pero con un gorilla. Aún no sabemos qué nos depara el día de mañana, pero después de ver juegos como Into the Breach y Superhot como regalos, sólo podemos esperar grandes experiencias.

Si quieres que APE OUT sea tuyo, sólo debes ir a la Epic Games Sore, hacer clic en el botón “Obtener” con tu cuenta abierta e iniciar el proceso de instalación. APE OUT estará disponible únicamente por 24 horas, así que podrás conseguirlo a más tardar mañana a las 10 AM, hora de la Ciudad de México.

Day 5: APE OUT Find your rhythm in colorful chaos. Build up nearly unstoppable momentum and crush your captors to the tune of some frenetic jazz. #12DaysOfFreeGames ?5️⃣? https://t.co/8JJi6mgI7O pic.twitter.com/64uomkqHIL — Epic Games Store (@EpicGames) December 23, 2019

Vía: Epic Games Store