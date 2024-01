Anuncios innovadores, sorpresas y despidos para arrancar 2024

Aunque las primeras semanas del presente año han sido relativamente tranquilas en cuestión de lanzamientos, la planeación que gira alrededor de la industria de los videojuegos continúa en permanente evolución y muestra de ello, es que las principales empresas han comenzado a mover sus piezas.

Si bien Sony ha cancelado su participación en diversos eventos tecnológicos, no quiso perder la oportunidad de darse cita en el CES 2024, donde exhibió los tres nuevos colores metálicos de cubiertas para el modelo slim de PlayStation 5, que combinan con los respectivos controles.

En paralelo, dio a conocer un experimento de que el automóvil eléctrico Afeela EV podrá ser conducido con un mando DualSense, además de mostrar el avance de la película de Gravity Rush que ha generado controversia por la apariencia de los personajes.

Asimismo, se ofrecieron más detalles sobre las adaptaciones a la pantalla chica de God of War y Horizon Zero Dawn que harán su arribo a las plataformas digitales Amazon Prime y Netflix, respectivamente, sin olvidarse del largometraje de The Legend of Zelda que será distribuido por Sony Pictures.

Finalmente, la compañía nipona anunció una remasterización de Patapon y reveló que durante diciembre de 2023 alcanzó una cifra récord respecto a los usuarios de PlayStation Network conectados simultáneamente, ubicándose en 123 millones y habiendo colocado en el mercado 50 millones de PS5 hasta el momento.

En otro orden de ideas, Xbox no quiso quedarse atrás e invitó a la comunidad gamer al Developer_Direct que tendrá lugar el próximo 18 de enero, donde se brindará mayor información sobre cuatro juegos exclusivos: Ara: History Untold, Avowed, Indiana Jones y Senua’s Saga: Hellblade II, siendo factible que vean la luz en los siguientes meses.

Desafortunadamente, no todo ha sido positivo, ya que la ola de despidos no ha cesado y las plantillas de 3D Realms, Splitgate Ironworks, y Bossa Studios han reducido su tamaño, sin contar que la firma especializada en motores gráficos, Unity, cesará a un 25% de sus empleados para centrarse en inversiones tecnológicas.

Será interesante conocer cómo progresan las iniciativas para desarrollar nuevas herramientas que faciliten la creación de juegos de video y faltan pocos días para que se descubra cuáles son los planes de Microsoft en el mediano plazo y se confirme que sus extenso portafolio de estudios está preparado para lanzar producciones first party de manera constante.