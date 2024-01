Fan explica la película Tenet con diapositivas de PowerPoint

Cuando se habla de Christopher Nolan, a menudo se asocian nombres como Batman: The Dark Knight, Inception, Amnesia y ahora Oppenheimer, pero sin duda, uno de los mayores éxitos que se han elaborado es Tenet, cinta que a día de hoy se conserva como de las más llamativas a nivel mundial. Y aunque se disfruta por parte del pública, hay personas que no han terminado de entender ciertas partes de la obra, incluso el final con sus escenas que pueden prestarse a interpretación.

De hecho, hay grandes fans del director y uno que se llama James Carman de 23 años, ha llegado a tal punto del fanatismo, que elaboró serie de presentaciones de PowerPoint con el fin de explicar absolutamente todo lo que ha pasado en la película antes mencionada. Algo que estaría bien si esta se la mostrara a otra persona que quiere descubrir los secretos tras el filme, pero en este caso se la ha revelado ni más ni menos que la chica con la que ha salido para una cita aparentemente romántica.

La presentación se llama Tenet for Dummies, misma que está compuesta por 29 presentaciones de esta aplicación de Microsoft en la que se explica de la forma más sencilla posible, pues hay ciertos simbolismos que no se entienden con la primera vista de la cinta, razón por la cual el usuario se puso revisar cuadro por cuadro y diálogo por diálogo. Incluso ha querido documentar la cita con la chica, grabando el proceso de plática en el que revisan las presentaciones de la cinta.

Aquí el video:

Alright fine, here's me on a date giving my Tenet powerpoint presentation. https://t.co/k4od6Cn5kh pic.twitter.com/KGAjq5v3jb

— Jason Carman (@jasonjoyride) January 7, 2024