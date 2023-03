Anuncian el final de Naruto: Boruto Next Generations Parte 1

Boruto, la serie escrita por Ukyo Kodachi e ilustrada por Mikio Ikemoto es un spin-off de Naruto y fue criticado fuertemente en su lanzamiento por su parecido con la serie original. Pero esto no la detuvo para lograr el éxito. Ahora, tras siete años, el final está cerca.

Esto está sucediendo de verdad, gente. Han surgido muchos rumores en el último mes sobre un cambio que se avecina en Naruto, y un nuevo informe de Japón ha confirmado que esa palabra es cierta. Boruto: Naruto Next Generations ha anunciado el final de su anime, ¡pero aún no se pongan a llorar! Pues también se confirmó que una segunda parte de Naruto está en proceso, lamentablemente no se han compartido detalles al respecto.

Según los informes oficiales, el anime de Boruto finalizará su primera mitad con el episodio 293. Esto significa que el anime de Naruto cerrará el 26 de marzo y llevará a nuestros héroes favoritos con él. Así que si tienes algo que compartir con Hinata o Sasuke, es mejor que lo hagas ahora.

Por supuesto, los informes del Studio Pierrot y Shueisha confirmaron que el anime de Boruto volverá en algún momento. Se ha ordenado una segunda parte de la secuela, pero la serie no tiene una fecha de regreso establecida. Poco después de que se hiciera público el final de Boruto, se hicieron una serie de anuncios relacionados con el anime, incluido el resurgimiento del anime original de Naruto. La serie original está planeando un regreso de cuatro partes a finales de este año, ya que se lanzarán varios episodios originales.

En cuanto al final de Boruto, los fans de Naruto admiten que vieron este final venir desde lejos. Después de todo, la exitosa secuela ha tenido un problema de ritmo desde que Boruto: Naruto Next Generations salió al aire. El anime ha estado plagado de arcos de relleno desde el primer día, ya que más del 70% de Boruto no proviene del manga. Esto se debe a que el manga de Boruto se publica mensualmente, por lo que es imposible que la secuela de Naruto mantenga la demanda de contenido con el anime semanal del Studio Pierrot. Al tomar un descanso, el manga de Boruto tendrá suficiente tiempo para lanzar contenido en exceso para su anime. Y, por supuesto, el manga de Boruto se ha posicionado a sí mismo y al anime en un buen punto intermedio, ya que su tan esperado salto temporal está a la vuelta de la esquina.

Si no estás al día con el anime o el manga de Boruto, tienes tiempo para regularizarte. El programa se estrenó hace siete años y tiene más de 250 episodios en su haber. La secuela de Naruto se está transmitiendo en Crunchyroll y Hulu en este momento. Y en cuanto al manga de Boruto, la serie mensual se publica en tiempo real con Japón en la aplicación Shonen Jump, así como en Manga Plus.

Vía: Comicbook