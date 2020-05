Anne Hathaway originalmente audicionó para Harley Quinn en The Dark Knight Rises

A pesar de los problemas que muchos pueden tener con películas como Suicide Squad y Birds of Prey, la mayoría pueden estar de acuerdo de que Margot Robbie es una gran Harley Quinn. Sin embargo, esta actriz australiana no fue la única que buscaba darle vida a este personaje, ya que Anne Hathaway originalmente audicionó para este papel en The Dark Knight Rises.

Durante una reciente entrevista con BBC Radio 1, Anne Hathaway reveló que para la tercera entrega en la trilogía de Batman de Christopher Nolan, ella fue a la audición prepara para el papel de Harley Quinn, pero a la mitad de la conversación, el director le confesó que Catwoman iba a aparecer en la película, y no Harley Quinn. Esto fue lo que mencionó Hathaway:

“Entré y tenía este encantador top de sastrería Vivian Westwood, hermosa pero loca, con rayas en todas partes. Y me puse estos zapatos planos con aspecto de Joker. Y estaba tratando de darle a Chris estas pequeñas sonrisas locas. Aproximadamente una hora después de la reunión, dijo: ‘Bueno, estoy seguro de que no tengo que decirte esto, pero es Catwoman’. Y estaba cambiando a una marcha diferente. ‘Ahora bien, estamos resbaladizos. Somos escurridizos. Y odio mi camisa. Amo mi camisa, pero la odio en este momento. Somos escurridizos’”.

Al final del día, Anne Hathaway sí logró obtener el papel de Catwoman, y eventualmente Margot Robbie le dio vida a Harley Quinn. Hablando de DC, el siguiente juego de Batman podría iniciar un universo de videojuegos con estos personajes. De igual forma, la película de Flash podría eliminar casi todo el DCEU.

Vía: BBC Radio 1