La película de The Flash eliminaría a casi todo el DCEU

A estas alturas parece que ni Warner Bros. sabe qué hacer con el Universo Extendido de DC. Después de los desastrosos lanzamientos de Justice League, Suicide Squad y Batman v Superman, la productora optó por enfocarse en películas individuales de nuestros héroes (y villanos) que hasta ahora, han tenido una aceptación decente con la crítica y los fans. Pero eso no significa que puedan borrar el pasado… ¿o sí?

Sabemos que la película de The Flash, con Ezra Miller como el Velocista Escarlata, adaptará la historia de Flashpoint en la pantalla grande. Por si no lo sabes, Flashpoint es una serie de cómics en donde Barry Allen queda atrapado en una línea de tiempo alternativa con Flash Reverso. Cuando Barry finalmente logra escapar, se da cuenta de que su realidad no quedó exactamente como la dejó y esto da inicio a los Nuevos 52.

Ahora, se han filtrado unos cuantos detalles sobre la trama de esta película y todo parece apuntar que una gran parte del DCEU será eliminado, específicamente las películas de Zack Snyder. De acuerdo con información de Fandomwire, las películas de Man of Steel, BvS y Justice League ya no existirán en nuestra línea de tiempo, mientras que el Aquaman de Jason Momoa y Wonder Woman de Gal Gadot quedarán intactos. También se rumorea que el Batman de Robert Pattinson sería introducido en esta película como el nuevo Caballero de la Noche del DCEU.

Como con todos los rumores y filtraciones, hay que tomar esta información con reserva, pero creo que esta podría ser la solución de Warner ante todos los problemas que les generaron estas películas.

Fuente: Fandomwire