El Príncipe del Rap es una de los series de los 90’s más amadas por el público. La sitcom de Will Smith logró cautivar el corazón de cientos de personas, y es recordada con cariño cada vez que el actor realiza un tipo de homenaje a su previo trabajo. Recientemente, el cast original se reunió por medio de una conferencia virtual en el show Will From Home para recordar un par de momentos icónicos del programa, y rendirle tributo a James Avery, el actor que interpretó al tío Phil.

???? Fresh prince cast watching clips of Uncle Phil. pic.twitter.com/1afL36XUTi — chanel. (@KissMySnap) April 30, 2020

Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid y Joseph Marcell se reunieron en Will From Home para recordar al querido actor, quien falleció en 2014. De igual forma, una vez que el clip se publicó en Twitter, todos los fans del show compartieron sus momento favorito de este actor y lamentaron su pérdida.

Y’all tryna have me in my feeling today huh pic.twitter.com/PU1B7T95mv — The Prince of all Libras (@RDownswell) April 30, 2020

I'm 62. To this day this is the only spot from any television show or movie that I still cry at. Still and always. — ?KERIN? (@ShowMeGoodNews) April 30, 2020

“First things first R.I.P Uncle Phil…. For Real” ?? pic.twitter.com/LhAAmzRP9G — BRÜ (@IamTBruin) April 30, 2020

?? i wasn’t ready for that onslaught of emotion, but man i’m glad that happened — Jake Holland (@jakeholla) April 30, 2020

I …. sort of wasn’t ready for that… pic.twitter.com/qpDsEZ06jM — FeelHood ? (@FeelHood) April 30, 2020

Right in the childhood ? — Kevin (KJ3) (@KJ3Reaction) April 30, 2020

Esta edición especial de Will From Home también toca un par de temas sobre la producción y convivencia que tenían los actores durante las grabaciones de El Principe del Rap. Sin duda alguna, un deleite para todos los fans del trabajo de Will y compañía.

Vía: Comicbook