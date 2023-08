Anime de Scott Pilgrim no será un remake

Hace un par de días se reveló un primer vistazo al anime de Scott Pilgrim, el cual lleva consigo animación de primer nivel que a los fanáticos ha gustado, o al menos es algo que se puede percibir en las distintas redes sociales. Lo más curioso, es que mezcla escenas tanto del cómic como de la película de 2010,eso ha hecho a los fanáticos el preguntarse si va a tratarse de una adaptación fiel a los libros.

Mediante su Instagram oficial, Brian Llee O Malley, creador de la franquicia, ha salido a dar declaraciones después de que se le preguntara en decenas de ocasiones si habrá una fidelidad hacia el material original. Ante esto responde lo que muchos pensaban, eso es justamente que no se trata de un remake de los libros pasado, sino un producto que mantiene la esencia solamente.

Aquí el mensaje:

No sé quién necesita escuchar esto, pero… No son los libros. Ya los escribí y pueden leerlos en cualquier momento. El programa es algo nuevo en sí mismo de muchas maneras. NO esperes una nueva versión palabra por palabra. Muchas sorpresas divertidas por venir.