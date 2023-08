Abogados de Take Two retiran mod de IA para NPCs de GTA V

El creador de un mod de IA para GTA ha tenido su mod cerrado por completo por Take-Two. A principios de esta semana se informó sobre los mods Sentient Streets para GTA V creados por Bloc, que utiliza IA para generar conversaciones gratuitas con NPCs.

Ahora, la lista de Sentient Streets en NexusMods y un video de YouTube que muestra su jugabilidad no están disponibles debido a reclamaciones de derechos de autor por parte del editor Take-Two. Sentient Streets ya no está disponible para descargar. Bloc emitió una declaración en YouTube, detallando cómo inicialmente el video de YouTube y la guía de instalación en Netlify fueron eliminados sin previo aviso por Take-Two. Esto fue seguido por la eliminación del mod en NexusMods debido a una eliminación DMCA de Take-Two.

“Nadie de Take-Two Interactive me contactó ni me preguntó nada antes de esto, simplemente quitaron el video de la nada”, dijo Bloc, quien cree que esto fue una solicitud de eliminación de DCMA manual deliberada y no automatizada.

“Debo decir que, como alguien que creció con la serie Grand Theft Auto y disfrutó de todos los juegos a lo largo de los años, esta actitud hostil hacia mí y el mod es muy desalentadora”.