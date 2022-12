Anime de Pokémon estafa a los fans con el padre de Ash

Hace un par de semanas atrás se confirmó que el anime de Pokémon está a punto de cambiar drásticamente, y eso se debe a que Ash dejará de ser el protagonista del mismo después de más de 20 años. Sin embargo, no será de forma abrupta, por lo que a poco se han ido liberando episodios en los que el entrenador de pueblo paleta cierra ciertos ciclos.

En el episodio más reciente que nos pone en el papel de Ash en su versión alternativa, la cual no es la que conocemos en el anime, sino en la película de I Choose You, al fin se iba a presentar al padre del protagonista. La identidad del mismo ha sido una incógnita para los fanáticos desde el primer capítulo, y hasta hoy no se ha revelado su aspecto en papel.

Es así, que muchos fanáticos estaban entusiasmados por al fin conocerlo, sin embargo, los productores de la serie les jugaron una broma, dado que si bien lo estaba esperando para comer junto a su madre, se indica que Ash tardó mucho en su viaje y ya debía retirarse. Entonces, todo se queda en una mención más que no da ni rastro del ser paternal.

Ash was really supposed to meet his dad in today's special, but by the time he arrives at the Pokémon Center, he's already left. However, his dad left him a gift – a hat from the Original Series.#anipoke #アニポケ #Pokemon pic.twitter.com/NwXJ5ky0e6

— 🧢🏆 Annet 🏆🧢 (@Akilvers) December 23, 2022