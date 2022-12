Zelda: Tears of The Kingdom tendría funciones online

Por mucho, uno de los videojuegos más esperados del 2023 es The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, juego que supone ser una secuela directa de Breath of The Wild solo que a una escala mucho mayor. Y si bien la saga de Nintendo siempre se ha caracterizado por ser experiencias individuales, parece ser que la siguiente entrega se distinguiría de las demás.

Se ha publicado recientemente una nueva publicidad para el videojuego de mundo abierto, la cual confirma que el título tendrá algún tipo de funcionalidad en línea, misma que realmente no se especifica. En la misma vienen las imágenes que ya se conocen de los tráilers revelados hasta hoy, a eso se le añade el conocido logo del Nintendo Switch Online.

La franquicia de Zelda ha contado muy pocas veces con algún tipo de multijugador en línea, de hecho, el único juego que la lleva es Triforce Heroes, por lo que algunos usuarios ya empezaron a pensar sobre algo parecido a lo que ofrecen los títulos de Dark Souls. Sin embargo, puede tratarse solamente del almacenamiento de los archivos de guardado en la nube.

Por ahora, y a pesar de que la fecha de salida del juego se acerca peligrosamente no se han dado muchos avances de este, eso podría tener consecuencias como un retraso más hacia fin de año. Aunque, Nintendo acostumbra tener su conocido directo en el mes de febrero, por lo que tal vez están esperando dicho mes para lanzar una bomba llena de información.

El juego está contemplado para lanzarse el 12 de mayo en Nintendo Switch.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Hay mucho que pensar con este indicativo del Switch Online, aunque podría tratarse de la característica más ridícula, eso sí, vamos a estar atentos a toda noticia lanzada a futuro. Me muero de ganas por tener ese cartucho y ya ponerme a jugar.