Animal Crossing: New Horizons ya es el juego más vendido de 2020 en Amazon

La última vez que vimos un juego de la serie principal de Animal Crossing fue en 2012 con New Leaf. Han pasado ocho años desde la última vez que los animales invadieron nuestra vida. Durante las últimas semana la emoción de New Horizons se apoderó de las redes sociales y pareciera que cada uno de los más de 50 millones de usuarios de Switch iban a comprar una copia de este título. Aunque esto aún no es verdad, Animal Crossing: New Horizons ya se ha posicionado como el videojuego más vendido en Amazon en 2020.

Así es, en tan sólo casi cuatro meses que van del 2020, New Horizons ha logrado superar a títulos tan esperados como Final Fantasy VII Remake y a juegos esenciales como Mario Kart 8 Deluxe en Amazon. Este es el Top 6 de los juegos más vendidos en Amazon en lo que va de 2020.

1) Animal Crossing: New Horizons

2) Mario Kart 8 Deluxe

3) Zelda: Breath of the Wild

4) Final Fantasy VII Remake

5) Luigi’s Mansion 3

6) Smash Ultimate

A este paso, es posible que New Horizons pueda llegar a ser considerado un título esencial del Nintendo Switch, similar a Mario Kart 8 Deluxe, Breath of the Wild y Super Smash Bros. Ultimate. Hablando de los animales, puedes checar nuestra reseña de Animal Crossing: New Horizons aquí, y checar nuestro gameplay del juego aquí.

Vía: Go Nintendo