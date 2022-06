Al parecer, Ezra Miller no participará en más proyectos de DC

Uno de los actores más polémicos de los últimos meses ha sido Ezra Miller, con varios arrestos que implican todo tipo de problemas que han llevado a Warner Bros. a tener que deslindarse un tanto de dichas acciones. Y ahora, un nuevo reporte indica que Miller estaría descartado totalmente para participar en más cintas del universo DC de años venideros.

Aquí el informe dado a conocer por el medio Deadline:

No hay victoria en esto para Warner Bros. Este es un problema heredado para Zaslav. La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que salga lo mejor. En el plan de Zaslav de hacer de DC una división explosivamente exitosa como Marvel bajo su estudio recién estructurado, con su propio nuevo jefe, el Miller de identificación no binaria, escuchamos que simplemente no es parte de esos planes que avanzan en el universo futuro, independientemente de si hay hay más denuncias o no.

Anteriormente han surgido rumores de que Ezra Miller sería retirado para sus papeles en The Flash, rumor que al final fue descartado por la propia al confirmar que sus grabaciones ya estaban hechas. Sin embargo, ahora que hay planes a futuro para las interpretaciones en el mundo de DC, es probable una eliminación total de la participación del actor.

Vía: ComicBook