Ezra Miller, estrella de cine, sigue enfrentándose a múltiples problemas por su conducta. A un par de meses de sus escándalos en Hawái, un reporte ha señalado que ahora se la acusa al intérprete de The Flash de poner en riesgo la vida de un joven, a la cual le ha proporcionado drogas en los últimos años.

De acuerdo con TMZ, los padres de Tokata Iron Eyes, una joven que actualmente tiene 18 años, han emitido un documento legal para que la corte logre restringir la interacción entre su hija y Miller. Aquí se menciona que el actor y la joven se conocieron en 2016, cuando ella tenía 12 años y el actor 23. Desde entonces, ambos se han visto en una relación que, de acuerdo con los demandantes, pone en riesgo la vida de Tokata. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Ezra usa la violencia, la intimidación, la amenaza de violencia, el miedo, la paranoia, los delirios y las drogas para dominar a un joven adolescente, Tokata”.

En 2017, Tokata y sus padres viajaron al set de grabaciones de Fantastic Beast and Where to Find Them. A medida que la amistad continuó, los padres de la joven afirman que Ezra le suministró alcohol, marihuana y LSD a su hija menor de edad. Junto a esto, se ha mencionado que el actor interrumpió la educación de Tokata en un instituto privado en Massachusetts, al grado de que abandonó los estudios en diciembre de 2021.

Los padres han señalado que en enero de este año, volaron a la casa de Miller en Vermont para buscar a su hija, y descubrieron que no tenía su licencia de conducir, las llaves del auto, la tarjeta bancaria y otros artículos necesarios para navegar la vida de manera independiente. Por si fuera poco, los demandantes alegan haber encontrado moretones en el cuerpo de Tokata que, supuestamente, el actor causó.

Después de este evento, Tokata volvió a visitar a Miller, en donde ambos visitaron Vermont, Hawái y Los Ángeles. Por su parte, la joven está al tanto de las preocupaciones de sus padres, mencionando estar mentalmente estable, y que Ezra ha sido una ayuda en su vida. También dice que recientemente consiguió un terapeuta y espera con ansias el futuro.

Por su parte, los padres de Tokata están pidiendo a la corte que intervenga y emita una orden de protección contra Miller en nombre de su hija, y se fijó una audiencia para el próximo mes. Actualmente, no hay una respuesta por parte de los abogados o representantes del actor.

Vía: TMZ