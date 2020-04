Ajustes en la estrategia comercial de Activision Blizzard

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

En 1982, Activision lanzó al mercado el juego de Pitfall para Atari 2600 y a partir de esa fecha, la compañía norteamericana ha estado presente en todas las generaciones de consolas, ofreciendo una gran variedad de títulos. No obstante, en un entorno tan cambiante, ha sabido redefinir su posicionamiento comercial de múltiples formas. La esperada llegada de Xbox Series X y PlayStation 5 ha servido para que Activision Blizzard defina una estrategia basada en diversos ejes.

Centrarse en juegos de calidad

En su amplio catálogo de productos, esta empresa publicó títulos que dieron de qué hablar por su baja calidad, como Ice Age: Continental Drift: Arctic Games, Tony Hawk’s Pro Skater 5, The Walking Dead: Survival Instinct, Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles y Ghostbusters, por mencionar algunos. Actualmente, los esfuerzos van dirigidos a realizar juegos de mayor presupuesto y que tengan una jugabilidad sostenible con el paso del tiempo. Activision Blizzard buscará llevar la batuta en la nueva generación con productos como Diablo IV, Overwatch 2, y por supuesto, la saga Call of Duty.

Remasterizaciones

Después del éxito de Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy y Crash Team Racing Nitro-Fueled, Dennis Durkin, Chief Financial Officer de la multicitada compañía, anunció que en este 2020, los gamers verán múltiples remasterizaciones. Un ejemplo es el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2 remastered que ya está disponible en PlayStation 4 y el próximo 30 de abril lo hará en Xbox One. En fechas recientes se ha rumorado que otros éxitos de Activision como las primeras entregas de Tony Hawk’s Pro Skater y Call of Duty Modern Warfare 3 llegarán al mercado con versiones renovadas.

Reforzamiento de su plantilla

En noviembre del año pasado, Mike Ybarra asumió el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Blizzard, después de una larga trayectoria de 20 años en Microsoft. La llegada de Ybarra representa la contratación de un gran activo en la industria, toda vez que a él le tocó vivir tanto las épocas de gloria de Xbox 360 como la reestructuración que encabezó Phil Spencer con Xbox One. Por su parte, Rod Ferguson, máximo responsable de The Coalition, estudio encargado de la franquicia Gears of War, también puso fin a su travesía con Xbox para incorporarse a partir de marzo de 2020 al desarrollo de Diablo IV, por lo que la producción y los niveles de hype de este esperado juego serán descomunales.

Alianza con Google

Activision Blizzard ha firmado un convenio de colaboración con la división de Google Cloud, para que desarrolladores de la primera provean infraestructura tecnológica y conocimientos sobre la creación de videojuegos, lo que hace suponer que esta maniobra busca beneficiar a la plataforma de streaming Stadia, que ha tenido un inicio incierto. Otro de los acuerdos de esta sinergia consiste en que YouTube Gaming poseerá de manera exclusiva los derechos de las transmisiones de esports ligados al corporativo Activision.

Adaptaciones de franquicias a juegos móviles

En 2016, Activision Blizzard adquirió a King Digital, creadores del famoso juego Candy Crush. Esta adquisición le permitió lanzar años más tarde Call of Duty Mobile el cual se ha convertido en todo un éxito. La compañía ha anunciado que una versión de Diablo para celulares y tabletas está en marcha. No sería descabellado pensar que en el mediano plazo veamos otras adaptaciones dirigidas a este segmento de mercado, de sagas como Overwatch, Starcraft o Warcraft.

Ampliación de contenido y sistemas de suscripción

En su afán por alcanzar mayores índices de rentabilidad, se ha establecido como un estándar que los títulos provenientes de esta firma sean jugados continuamente mediante expansiones o pases de temporada. Sin duda alguna, este es uno de los puntos más debatidos en la comunidad gamer, pues existen consumidores que están dispuestos a pagar por actualizaciones o artículos complementarios virtuales, mientras que los usuarios más conservadores lo rechazan, argumentando que no se trata de juegos completos y que cuando dejen de existir las funcionalidades en línea de los mismos, éstos se ven mermados considerablemente, o en caso extremo, pueden dejar de ser jugables.

Hasta el momento, las estrategias descritas a lo largo de esta columna han sentado bien en el consejo de administración de Activision Blizzard y sus acciones en la bolsa han mantenido un ritmo creciente durante los últimos doce meses. De igual modo, existen otros factores que pudieran ayudar a que se generen nuevas oportunidades de mercado en el mediano plazo. Por ejemplo, será interesante observar si todavía existirán alianzas de exclusividades temporales con alguna plataforma en específico. Si bien en esta generación se decantaron por PlayStation 4, en la anterior hicieron lo propio con Xbox 360.

La incorporación de Mike Ybarra también jugará un papel clave, ya que él tiene amplia experiencia en gestionar equipos enfocados al desarrollo de juegos independientes, siendo factible que la empresa incursione en este tipo de productos para ofrecer nuevas alternativas de ocio a sus seguidores. Finalmente, un eventual catálogo de productos destinado al Nintendo Switch representa otra gran alternativa para generar ingresos significativos adicionales.

