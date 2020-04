Nintendo confirma que 160 mil cuentas fueron afectadas en un hackeo

Desde inicios de este mes, se han reportado varios casos de cuentas de My Nintendo que se han visto afectadas por acceso por parte de terceros. El día de hoy, la compañía japonesa ha confirmado la posibilidad de que 160 mil cuentas hayan sido comprometidas en este hackeo.

Esta ruptura de la cuenta Nintendo se realizó conectado a los usuarios con inicios de sesiones de Nintendo Network ID. A partir de hoy, la compañía ha deshabilitado la función de inicio de sesión NNID y ha restablecido las contraseñas de las cuentas afectadas. Nintendo está pidiendo a los usuarios que activen la autenticación de dos pasos. Puedes conocer más sobre este proceso aquí.

Este fue el comunicado que emitió la compañía al respecto:

“Mientras continuamos investigando, nos gustaría asegurarles a los usuarios que actualmente no hay evidencia que indique una violación de las bases de datos, servidores o servicios de Nintendo. Como una acción en nuestra investigación en curso, estamos descontinuando la capacidad de usar una ID de Nintendo Network para iniciar sesión en una cuenta Nintendo. Todas las demás opciones para iniciar sesión en una cuenta Nintendo permanecen disponibles. Pedimos disculpas por las molestias y preocupaciones causadas a nuestros clientes, y continuaremos trabajando arduamente para salvaguardar la seguridad de los datos de nuestros usuarios”.

Por el momento, parece que estos hackers tuvieron acceso a algunos datos privados, como cumpleaños, nombres y países; los datos de las tarjetas de crédito parecen no verse afectados. Si alguien no autorizado realizó una compra en las tiendas de Nintendo, como My Nintendo Store y la eShop, con tu cuenta, contacta a Nintendo, y cancelará la compra.

Vía: Nintendo