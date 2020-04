Nintendo recibió una inversión de $1.1 mil millones de dólares

Desde hace un par de días se ha visto un incremento en las acciones de Nintendo. Aunque esto parecía, a primera instancia, estar relacionado con el éxito de Animal Crossing: New Horizons a nivel mundial, recientemente se reveló que esto se debe, principalmente, a una inversión de más $1100 mil millones de dólares por parte ValueAct Capital Partners LP. Esto con el objetivo de ayudar a la Gran N a llegar al nivel de compañías como Netflix y Tencent.

Recientemente, un reporte de Reuters reveló que ValueAct Capital Partners LP, una compañía de inversión creada en el 2000 que ha tenido relación con Microsoft Adobe, ha estado comprado acciones de Nintendo desde abril 2019, pero no fue hasta los pasados meses de febrero y marzo que esta empresa logró aumentar su participación en la Gran N.

ValueAct Capital Partners LP considera a Nintendo como una de las compañías con uno de los futuros más brillantes en la industria, pero muestra preocupación al ver que no ha llegado al nivel de Electronic Arts y Activision. Así que con esta inversión espera ayudar a Nintendo a transformarse en una empresa de entretenimiento mucho más amplia. O en palabras de ValueAct:

De acuerdo con el analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, aunque la participación de ValueAct Capital Partners LP no es tan grande, puede ser un buen guía para Nintendo mientras transiciona a un apartado digital y de servicios.

Nintendo stock (NTDOY) up 4.20% on the news.

Ultimately it's a small stake in the firm. Could provide valuable guidance as Nintendo continues its digital transformation in software and services. pic.twitter.com/4DIwlyutpc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 21, 2020