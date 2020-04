AN:NH es el tercer mejor lanzamiento de Nintendo en la historia en EE.UU.

El mes pasado no fue un gran mes en general a nivel mundial. Sin embargo, la industria de los videojuegos gozó del mejor marzo de toda esta generación en Estados Unidos. Los lanzamiento de juegos como Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal y el remake de Resident Evil 3, así como el COVID-19, impulsaron las ventas de hardware y software, logrando ventas de $1.597 mil millones de dólares en sólo un mes.

Esa es la mayor cantidad de dinero que la industria ha generado en los informes de NPD desde los $1.8 mil millones en 2008. A pesar de que durante enero y febrero las ventas de videojuegos disminuyeron un 28% en Estados Unidos, el lanzamiento de juegos como Animal Crossing: New Horizons impulsaron esta industria durante un periodo en donde normalmente se ve una caída en ganancias, debido a que una nueva generación está en camino.

De acuerdo con el analista Mat Piscatella, analista del grupo NPD:

“Marzo de 2020 realizó un seguimiento del gasto en hardware, software y accesorios de videojuegos y las tarjetas de juego totalizaron $1,6 mil millones, ganando un 35% en comparación con hace un año. El año hasta la fecha 2020 rastreó el gasto en hardware, software y accesorios de videojuegos y las tarjetas de juego totalizaron $3 mil millones, disminuyendo un 4% en comparación con hace un año. Las ventas en dólares de software de videojuegos rastreados crecieron un 34% en marzo en comparación con el año anterior, a $739 millones. El gasto de software registrado en marzo alcanzó su total más alto en un mes de marzo desde 2011. Nueve de los 10 juegos más vendidos de marzo de 2020 generaron mayores ventas en dólares que los títulos de clasificación similar hace un año. El gasto total de software rastreado en el primer trimestre cayó un 8%, a $1.4 mil millones”.

De esta forma, a continuación puedes ver los 10 juegos más vendidos en Estados Unidos durante marzo 2020:

-Animal Crossing: New Horizons

-Call of Duty: Modern Warfare

-MLB: The Show 20

-Resident Evil 3

-NBA 2K20

-Doom Eternal

-Persona 5: Royal

-Grand Theft Auto V

-Borderlands 3

-Mario Kart 8: Deluxe

Cabe señalar que juegos como New Horizons, DOOM Eternal y Mario Kart 8: Deluxe no cuentan con un registro de copias digitales, así que su posición puede ser más alto. Como pueden observar, la nueva entrega de Animal Crossing se convirtió en el juego más exitoso del mes pasado.

Actualmente New Horizons se posiciona como el segundo juego más éxito de Estados Unidos en 2020, sólo superado por Call of Duty: Modern Warfare. El lanzamiento del nuevo juego de Animal Crossing han superado el estreno de cualquier juego de Mario y The Legend of Zelda en esa región, y hoy en día se posiciona como el mejor lanzamiento en la serie de Animal Crossing, y el tercer mejor lanzamiento de Nintendo en general en Estados Unidos. De acuerdo con Piscatella:

“Animal Crossing: New Horizons logró el tercer mes más alto de lanzamiento en dólares físicos y ventas de unidades de cualquier juego publicado por Nintendo en la historia rastreada. Entre los juegos publicados por Nintendo, solo Super Smash Bros.Ultimate (diciembre de 2018) y Super Smash Bros. Brawl (marzo de 2008) debutaron con mayores ventas de software físico en un mes de lanzamiento”.

