El siguiente DLC de Dragon Ball Z: Kakarot llegará a finales de este mes

Después de varias semanas revelando pequeños datos de información sobre el siguiente DLC para Dragon Ball Z: Kakarot, Bandai Namco ha revelado que este contenido adicional, conocido como A New Power Awakens – Part 1 estará disponible a partir del próximo 28 de abril 2020.

Este DLC está centrado en un entrenamiento con Beerus, en donde los jugadores podrán adquirir la transformación de Super Saiyajin Dios para Goku y Vegeta. De igual forma, podrán pelear contra este personaje, el cual se encuentra en el aterrador nivel 250.

La transformación de Super Saiyajin Dios no se limita solamente a este capítulo extra, sino que, gracias a la máquina del tiempo, será posible acceder a varios puntos de la historia y utilizar este destructivo poder en enfrentamientos contra Freezer o Cell.

Esto es lo que comentó Bandai Namco al respecto:

New screenshots for DLC: A New Power Awakens (Part 1) are here! #DBZK

Train with Whis to awaken SSG and challenge Beerus The Destroyer! Experienced players can battle him at level 250! DRAGON BALL Z: KAKAROT is available now! https://t.co/oImRDDq56z pic.twitter.com/yz1UbL6A3d

— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 21, 2020