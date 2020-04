Tetris 99 tendrá una colaboración con Ring Fit Adventure

Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que Tetris 99 gozó de un nuevo torneo temático. Afortunadamente, la espera está por terminar, ya que a finales de esta semana veremos una colaboración con Ring Fit Adventure.

Así es, la décimo segunda Maximus Cup se llevará a cabo a partir del próximo 24 de abril 2020. Similar a los otros 11 eventos previos, los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir un nuevo tema, acompañado con una pieza musical, lo único que tienen que hacer es obtener 100 puntos, los cuales pueden conseguir inmediatamente al ganar una partida de Tetris 99, o juntando puntos dependiendo de su desempeño.

Give your thumbs a workout with the #Tetris99 12th MAXIMUS CUP, featuring #RingFitAdventure! Starting 4/24, play to earn at least 100 event points to unlock a Ring Fit Adventure theme in Tetris 99. @tetris_official pic.twitter.com/MxyTk5jv5E

— Nintendo Versus (@NintendoVS) April 21, 2020