Disfruta del nuevo manga de Dragon Ball Super totalmente gratis

Aunque los capítulos semanales en la revista Shonen Jump se tomaron un breve descanso debido a complicaciones por el COVID-19, lo mismo no puede decirse para los nuevos capítulos de manga que salen mensualmente en la revista V-Jump en Japón. Afortunadamente, no se anunció ningún retraso para el contenido de esta revista y de hecho ya puedes disfrutar de los más recientes capítulos de Dragon Ball Super y Boruto: Next Generations totalmente gratis.

A través del portal Viz Media y su biblioteca digital de Shonen Jump, puedes encontrar el Capítulo 59 del manga de Dragon Ball Super y el Capítulo 45 del manga de Boruto: Naruto Next Generations. Si así lo deseas, también es posible leer todos los capítulos anteriores, pero esto requerirá una suscripción mensual de $2 dólares.

Los fans de Dragon Ball siguen esperando por una continuación de Super en la pantalla chica, pero afortunadamente la historia continua en el manga donde Goku se prepara para enfrentar al nuevo villano Moro y así decidir el destino del universo.

Via: ComicBook