Best Buy enlista Super Mario 3D World para Nintendo Switch

2020 marca el 35 aniversario de Super Mario Bros., y en los últimos meses hemos visto varios rumores sobre los planes que Nintendo tiene bajo la manga para esta celebración. Algunos apuntan a una colección de juegos 3D de Mario para el Switch, y ahora un listado de Best Buy parece señalar que, al menos, Super Mario 3D World podría llegar a la consola híbrida.

Recientemente apareció un listado SKU en Best Buy de Super Mario 3D World, el clásico juego de Wii U, para Nintendo Switch, a un precio de $60 dólares. Sin embargo, actualmente este título no cuenta con una imagen de portada, fecha de lanzamiento, ni permite hacer una pre-orden. Por el momento no hay una confirmación oficial de Nintendo.

The listing is not activated but there's a listing for Super Mario 3D World for Switch at Best Buy. SKU # is 6352130. It has a price tag of $60 currently.

Take it with a grain of salt but given the Mario rumors from a few weeks ago, it's likely this game is coming pic.twitter.com/VZ3qFx1FZs

— Wario64 (@Wario64) April 20, 2020