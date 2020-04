Ya puedes ver Evangelion 1.0, 2.0, y 3.0 gratuitamente en YouTube

Como sabrán, recientemente se reveló que la película de Evangelion 3.0 + 1.0 sería retrasada indefinidamente, debido al coronavirus. En luz de este triste anuncio, se ha revelado que puedes ver gratuitamente las primeras tres cintas de la tetralogía Rebuild of Evangelion: Evangelion 1.0, 2.0, y 3.0 en YouTube.

Sin embargo, cabe señalar que estas versiones están completamente en japonesa y no cuentan con subtítulos al español o inglés. De igual forma, a partir del 30 de abril las primers tres películas de la tetralogía de Rebuild of Evangelion estarán disponibles gratuitamente en la aplicación EVA-Extra, la cual contará con comentarios detrás de cámaras de esta producción.

Hideki Anno, director principal, productor y guionista de Rebuild of Evangelion, lanzó un mensaje escrito a mano. En él, expresó su simpatía a todos los que han sido afectados por COVID-19 y su gratitud por todo el personal médico y el personal que está manejando la pandemia global. Además mencionó que entiende que los fanáticos han estado esperando casi ocho años para la película final de Evangelion y se disculpó por el retraso adicional de Evangelion 3.0 + 1.0. Terminó el mensaje diciendo que hará todo lo posible para mantener el “espíritu indomable” de todos durante esta difícil situación.

Ya puedes ver gratuitamente Evangelion 1.0, 2.0, y 3.0 vía YouTube. De igual forma, Neon Genesis Evangelion y The End of Evangelion se pueden encontrarse en Netflix. En temas similares, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Ghost in the Shell SAC_2045. De igual forma, estos son los animes que han retrasado sus estrenos a causa del coronavirus.

Vía: khara inc.official