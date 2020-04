El anime de Ghost in the Shell de Netflix tendrá una segunda temporada

Nos encontramos a sólo un par de días para el estreno mundial de Ghost in the Shell SAC_2045, la adaptación de Netflix de la obra clásica de Masamune Shirow. Para celebrar este evento, la plataforma de streaming ha liberado un nuevo tráiler, acompañado de cuatro nuevos pósters, y de la revelación de que habrá una segunda temporada de este anime.

La cuenta japonesa de YouTube tiene un nuevo avance que ofrece una mejor visión de la adaptación de Ghost in the Shell de Netflix. Como recordatorio, esta es una serie 3DCG de Production I.G., estudio que también trabajó en juegos como Fire Emblem: Path of Radiance y Persona 5, y Sola Digital Arts.

Por otro lado, cuenta de Twitter de Netflix ha compartido cuatro nuevas ilustraciones de la diseñadora principal de Ghost in the Shell SAC_2045, Ilya Kubusinobu, en donde podemos ver a Major Motoko Kusanagi, Batou, Purin Ezaki, en el estilo característico de esta artista.

Recuerda darle click a la imágenes para verlas en mejor resolución.

Por último, el equipo ha confirmado que la primera temporada del anime tendrá 12 episodios, con planes para una segunda temporada en el futuro, aunque por el momento se desconoce cuándo podrá suceder esto. Ghost in the Shell SAC_2045 se estrenará a nivel mundial en Netflix el próximo 23 de abril.

Vía: Anime News Network