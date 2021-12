Si bien el consenso es que Spider-Man: No Way Home es una gran película, esto no quiere decir que la cinta esté libre de algún problema. Con más de una semana en los cines, muchos fans se han dado cuenta de un par de errores. De esta forma, se ha señalado que hay un par de escenas recicladas de otros proyectos de Spider-Man.

Aunque por el momento no hay información oficial que confirme estas sospechas, los fans han señalado que un par de escenas que se desarrollan durante la pelea final de No Way Home, son reusadas. En específicos, se señala que los momentos cuando Sandman y The Lizard son curados, son tomados por completo de Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man respectivamente.

A diferencia de Electro, el Duende Verde y Doc Ock, quienes son interpretados por Jaime Foxx, William Dafoe y Alfred Molina, Thomas Haden Church y Rhy Ifans solo aparecen momentáneamente como humanos, ya que en el resto de la película son criaturas creadas con GCI.

Es así que los fans han señalado que Sony y Marvel prefirieron mejor reusar escenas de las películas pasadas, en lugar de llamar a los actores a un estudio para grabar un par de segundos de sus cuerpos reales. Pese a que muchos esperan una respuesta, es muy probable que este misterio nunca se resuelva.

En temas relacionados, Tom Holland por fin ha hablado sobre trabajar junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la película de Uncharted.

Vía: CBR