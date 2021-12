En algunas ocasiones Dios nos demuestra su existencia. Esto puede ser por medio de una galleta en su forma. Otras veces se presenta frente a nosotros en un sueño. Sin embargo, su acto divino más reciente fue guiar a alguien para crear el mejor comercial sobre videojuegos que hemos visto en todo el año, y esto se debe a la aparición de Joker, el icónico villano de Batman.

Cuando el Joker no está cometiendo actos criminales que son imperdonables, el villano disfruta de una relajante sesión de Figure Fantasy, un juego móvil de China. Si bien este título free-to-play ha estado presente desde hace tiempo, el trabajo de KOMOE TECHNOLOGY LIMITED llamó la atención por una serie de comerciales protagonizados por Joker y Harley Quinn.

My new thing is finding the best mobile game ads for Chinese games and I think I've found it pic.twitter.com/ZAsgyvoj8g

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 20, 2021