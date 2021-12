Deku tendrá un nuevo traje en My Hero Academia

Durante el previo Jump Festa, Kōhei Horikoshi, el mangaka responsable por My Hero Academia, señaló que este manga llegaría a su fin en aproximadamente un año. De esta forma, el más reciente capítulo ha revelado que Deku está listo para obtener un nuevo traje de héroe.

Con cada nuevo quirk a la disposición de Deku, el protagonista ha cambiado o modificado su traje de héroe. De esta forma, con todas las habilidades de One for All por fin dominadas, seguramente veremos una serie de cambios sustanciales que le permitirán hacer el mejor uso de todos sus poderes. Es así que un personaje clásico está de regreso.

Al final del capítulo 338 del manga, Mei Hatsume realizó su triunfal de una forma muy similar a la de sus primeras apariciones en esta historia. Lamentablemente, tendremos que esperar otra semana para ver cómo se verá Midoriya con su nuevo traje. Recordemos que Weekly Shonen Jump, revista en donde se publica este manga, se toma un descanso completo durante la última semana del año.

En temas relacionados, la sexta temporada del anime ha estrenado su primer tráiler. De igual forma, por fin se ha revelado quién es el traidor de UA.

Nota del Editor:

Un año es más que tiempo suficiente para ver la conclusión del viaje de Deku, así como algunos detalles adicionales, como la batalla entre la familia de Todoroki. Solo esperemos que la conclusión logre satisfacer a los fans, quienes constantemente se vuelvan más y más exigentes.

Vía: My Hero Academia.