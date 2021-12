Después de un combate bastante emocionante entre Stars and Stripes y Shigaraki, el manga de My Hero Academia regresó a la escuela de UA con el objetivo de preparar a Deku y compañía para el enfrentamiento final contra All for One. Sin embargo, antes de que esto se lleve a cabo, los estudiantes por fin descubrieron quién es el traidor entre ellos, terminando así una de las teorías más antiguas de los fans.

Durante el capítulo 335 por fin se confirmó que sí hay un traidor dentro de la clase 1-A. Si bien la conclusión de este episodio parecía indicar que se trataba de Toru Hagakure, mejor conocida como Invisible Girl, el capítulo 336 reveló que en realidad se trata de Aoyama Yuga, uno de los amigos más cercanos de Deku.

Este capítulo no sólo explica el pasado de este personaje, quien, al igual que Deku, nación sin un Don, sino que también revela que la traición es algo que está atormentando el alma de Yuga, ya que All for One tiene amenazada a su familia. Al final de este episodio podemos ver a Deku conversar con este personaje, por lo que a finales de esta semana seguramente tendremos una conclusión a este conflicto.

En temas relacionados, ya hay fecha para el estreno de My Hero Academia: World Heroes Mission ya tiene fecha de estreno en México. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo póster de la sexta temporada de este anime.

Nota del Editor:

Si bien la revelación de Yuga como el traidor de UA no tiene mucho sentido en estos momentos, seguramente en el futuro capítulo esto logre explicarse de mejor forma. De igual forma, esperemos que esto ya por fin dé pie al enfrentamiento final, ya que se siente que la historia del manga se está expandiendo sin una razón clara.

Vía: My Hero Academia