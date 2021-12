Villanos protagonizan los nuevos pósters de No Way Home

Previo a su primer tráiler, había fuertes rumores de que varios villanos clásicos de Spider-Man estarían de regreso en No Way Home. Finalmente tenemos confirmación de esto, pero ahora podemos ver un detallado vistazo a cada uno de ellos gracias a estos nuevos pósters.

Como parte de los nuevos materiales promocionales, Sony compartió estos vistazos al Green Goblin, Doc Ock y Electro:

El regreso de estos villanos también supone el regreso tanto de Tobey Maguire como de Andrew Garfield, aunque esto último todavía no ha sido confirmado, sin embargo, eso no ha evitado que los fans generen todo tipo de especulaciones y rumores al respecto. Acá puedes ver todas las pistas que confirman el Spider-Verse.

Spider-Man: No Way Home llega a salas de cine el próximo 15 de diciembre.

Nota del editor: Creo que es fácil asumir que veremos a más de un Spider-Man en No Way Home. Toda la evidencia apunta a que así será, además, no tendría mucho sentido traer a los villanos sin sus respectivos héroes. Esperemos que al final no salgamos decepcionados.

Via: IGN