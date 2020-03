Actores de doblaje y fans le rinden homenaje a Luis Alfonso Mendoza

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer una triste noticia para todos los fanáticos del anime en México y América Latina, debido a que Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje conocido por ser la voz de Gohan en Dragon Ball, fue asesinado en la Ciudad de México. Después de este horrible hecho, tanto el público de México, como de Estados Unidos, se mostraron consternados por la noticia y agradecidos por el trabajo del actor.

Desde actores de doblaje como Mario Castañeda, Lalo Garza, Sergio Bonilla y muchos más.

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste…

— Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020