Rumor: Un nuevo Dino Crisis estuvo en desarrollo, pero fue cancelado

De acuerdo con un reporte, Capcom se encontraba trabajando en un nuevo juego de Dino Crisis, pero, lamentablemente, fue cancelado. La información llega a través de Aesthetic Gamer, un conocedor interno y experto en filtraciones famoso por su trabajo confiable sobre las series de Capcom.

Otros rumores apuntaban a que Capcom planeaba realizar un remake del primer Dino Crisis al estilo de Resident Evil 2 y 3 Remake. Lamentablemente, los datos ofrecidos no divulga más detalles. Por el momento no hay algún tipo de información oficial por parte de la compañía.

De igual forma, Aesthetic Gamer ha mencionado que el tan rumoreado remake de Resident Evil: Code Veronica no está en desarrollo. A diferencia de Dino Crisis, esto quiere decir que, por lo menos, los fans aún tienen un poco de esperanza de ver este proyecto hecho realidad.

Time to break some hearts:

-Code Veronica remake is not in production right now, not even pre-production.

-A Dino Crisis game actually was started a few years ago, but then scrapped and buried, and the franchise for now is still extinct for the time being.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 29, 2020