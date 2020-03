¡Hoy celebramos el tercer aniversario del Nintendo Switch!

El tiempo vuela cuando uno se divierte con una consola híbrida. Así es, a pesar de que en occidente sigue siendo 2 de marzo de 2020, en Japón ya es 3 de marzo, lo que significa que es el tercer aniversario del Nintendo Switch.

Han pasado tres años desde el lanzamiento del Nintendo Switch, el cual llegó al mercado junto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2-Switch, Bomberman R y un par de juego más. Originalmente lanzado el 3 de marzo de 2017, la consola híbrida de Nintendo llegó para sustituir al Wii U.

A lo largo de estos tres años hemos visto los lanzamiento de grandes juegos, como Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Pokémon Sword and Shield, Fire Emblem: Three Houses, y muchos más. A comparación de su antecesora, el Switch ha contado con un gran apoyo de las third parties, desde Dragon Quest XI S, pasando por Marvel Ultimate Alliance 3, hasta The Witcher III y Overwatch. De igual forma, hemos visto re-lanzamientos de tantos clásicos y ports de juegos modernos, que la librería de la consola híbrida se ha convertido en una de las más variadas en la actualidad.

De igual forma, tenemos que hablar del Switch Lite. Esta fue la primera revisión del hardware híbrido y, aunque eliminó la opción de conectar la consola a la televisión, es un producto dirigido para todos aquellos que desean jugar títulos de gran calidad de manera portátil.

El futuro del Switch se ve cada vez más brillante. Con más de 50 millones de unidades vendidas en los primeros tres años, esta plataforma se perfila para ser una de las más exitosas de Nintendo. A pesar de que no sabemos con exactitud qué le depara a esta consola durante 2020, seguramente será genial.

Hablando del Switch, aquí te decimos cuánto costará el Switch Lite color coral. De igual forma, debido al coronavirus, habrá escasez de esta consola en América y Europa.

Nintendo Switch is now 3 years old in Japan! #NintendoSwitch pic.twitter.com/8tQ4afzmsI — Japanese Nintendo (@japaneseswitch) March 2, 2020

Vía: Japanese Nintendo