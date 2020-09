Activision bannea a otros 20 mil tramposos de Warzone

Desde sus inicios a principios de este año, los jugadores de Call of Duty: Warzone han tenido persistentes problemas con todos los hackers y tramposos. A pesar de que Activision ya banneo a una enorme cantidad de ellos, parece que no fue suficiente y en una reciente oleada de banneos han detectado a más de 20 mil hackers que ahora ya no podrán disfrutar del battle royale.

De acuerdo con un vocero de la compañía, el lunes de esta semana Activision banneó a más de 20 mil tramposos del juego que habían estado usando un programa llamado EngineOwning. De hecho, en el sitio web de esta aplicación se advierte que Warzone ya detectó el programa, es decir, si lo usas en el juego corres el riesgo de ser banneado tú mismo.

Este problema es tan grande que incluso algunos streamers son conocidos por hacer trampa en Warzone. Por ejemplo, recientemente MrGold fue sorprendido con un programa para hackear en plena transmisión en vivo, y aunque aparentemente en su momento Activision no hizo nada al respecto, cabe la posibilidad que el streamer también ya haya sido banneado.

Fuente: Vice