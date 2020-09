Recrean Among Us en la vida real y es tan divertido como te imaginas

A pesar de haber salido hace dos años, recientemente Among Us se convirtió en el juego del momento. Si tienes un grupo de amigos con quien jugar, esta puede ser una de las experiencias más divertidas allá fuera, por lo que tarde o temprano alguien iba a buscar la manera de recrearlo en la vida real y ese momento ha llegado.

Por medio de YouTube, la gente del canal de Rodriguez Galati se dedicó a crear una recreación de Among Us en la vida real y el resultado es tan divertido como te lo imaginas:

Among Us ciertamente no es un juego complejo, por lo que llevar a cabo la fórmula del título en la vida real no es una actividad tan complicada. A pesar de que el video no logra capturar al cien por ciento su gameplay, siempre es divertido ver este tipo de proyectos, sobretodo cuando consideramos a Among Us como un juego “destruye amistades”.

En noticias relacionadas, se reveló que Among Us 2 había sido cancelado, pero la buena noticia es que todos los cambios planeados para la secuela se implementarán en el título actual.

Fuente: Rodriguez Galati