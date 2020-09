Los juegos de PlayStation Plus para octubre de 2020 han sido confirmados. Como siempre, los suscriptores del servicio obtendrán dos títulos de PlayStation 4. En esta ocasión, se trata de Need for Speed Payback y Vampyr.

Ambos títulos estarán disponibles para descargar a partir de la siguiente semana, específicamente el 6 de octubre.

Fuente: PlayStation