Among Us 2 ha sido cancelado, pero más contenido llegará al juego original

Aunque Among Us llegó originalmente a PC en 2018, no fue hasta hace un par de meses que el título logró cautivar al público y actualmente rivaliza a Fall Guys como uno de los juegos más populares de 2020. Al ver el éxito de este título, InnerSloth, los desarrolladores del juego, revelaron que una secuela ya estaba en desarrollo. En un giro inesperado, el día de ayer se confirmó que esta continuación ha sido cancelada, solo 37 días después de su anuncio original.

Por medio de un comunicado oficial, InnerSloth reveló que Among Us 2 ha sido cancelado, y en su lugar el equipo se enfocará en mejorar el juego original, agregar más contenido y ofrecerle a los jugadores una gran experiencia. Esto fue lo que comentaron:

“Nosotros, los desarrolladores, hemos tenido varias discusiones sobre lo que queremos hacer con el juego. ¿Cuándo dejamos de trabajar en Among Us 1? ¿Qué contenido incluye Among Us 2? La razón principal por la que estamos buscando una secuela es porque el código base de Among Us 1 está tan desactualizado y no está diseñado para admitir la adición de tanto contenido nuevo. Sin embargo, ver cuánta gente disfruta de Among Us 1 realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1. Esta es probablemente la opción más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo. Tenemos muchas cosas planeadas y estamos emocionados de traer contenido nuevo a todos mientras continúan disfrutando jugando”.