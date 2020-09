Among Us supera a Fall Guys como el juego más vendido de Steam

Seguramente recordarás que el mes pasado Fall Guys estaba en boca de todos. Este juego gratuito de PS Plus se convirtió en la sensación del momento, y todos anticipaban un longevo y exitoso futuro para él. Bueno, parece ser que las cosas no serán así, puesto que todos parecen haberse olvidado de él y, al menos en Steam, un nuevo rey ha ocupado su lugar. Estamos hablando por supuesto de Among Us.

A pesar de haber salido hace dos años, Among Us ha ganado muchísima popularidad durante estas últimas semanas. Este título tiene una jugabilidad bastante simple, pero muy divertida, ya sea que lo estés viendo o jugando por ti mismo con amigos. Gracias a esto, Among Us se ha posicionado como uno de los juegos más populares en Steam, superando por completo a Fall Guys y unos cuantos más. Acá la tabla completa de ventas:

1. Among Us

2. Fall Guys

3. Valve Index VR Kit

4. Crusader Kings 3

5. Sea of Thieves

6. Medieval Dynasty

7. Hades

8. Conan Exiles: Isle of Siptah

9. Craftopia

10. Crusader Kings 3: Royal Edition

InnerSloth, estudio desarrollador detrás de Among Us, ha confirmado que una secuela ya está en camino, pero por ahora no pudieron ofrecer más detalles al respecto como fecha exacta de lanzamiento o incluso las plataformas en las que estará disponible.

Via: DualShockers