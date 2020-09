John Carmack, veterano de id Software, podría regresar a DOOM o Wolfenstein

La adquisición de Bethesda por parte de Microsoft sin duda es la noticia del día, por lo que obviamente John Carmack, co-fundador de id Software, no podía quedarse fuera de la plática. Carmack fue empleado de Bethesda por mucho tiempo, pero eso llegó a su fin en 2013 cuando Carmack rechazó enfocar su talento en VR. Carmack incluso demandó a ZeniMax cuando éstos lo acusaron de robar documentos internos y ahora que han quedado “prácticamente” fuera de la ecuación, el legendario desarrollador adelanta su posible regreso a la industria.

Aunque todo este asunto se resolvió en 2018, te imaginarás que hubo cierto remordimiento entre ambas partes, así que ahora que Microsoft es dueño de Bethesda y ZeniMax, Carmack está considerando regresar a franquicias como DOOM o Wolfenstein:

Great! I think Microsoft has been a good parent company for gaming IPs, and they don’t have a grudge against me, so maybe I will be able to re engage with some of my old titles. https://t.co/GijQGEL4tZ

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) September 21, 2020