Baby Yoda ya tiene su propio set de LEGO

La primera temporada de The Mandalorian debutó a finales del año pasado y rápidamente se convirtió en todo un éxito entre la crítica especializada y los fans de Star Wars. En general se trata de una excelente serie, pero hubo un personaje en particular que se robó el corazón de cientos de miles de espectadores en todo el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que Baby Yoda, formalmente conocido como The Child, fuera un fenómeno mundial, generando miles de memes, caricaturas, fan-arts y claro, mercancía.

Además de los ya conocidos Funko Pop, LEGO acaba de anunciar un nuevo set basado en este personajes, pero eso no es todo. Como parte de una campaña conocida como Mando Mondays, la compañía de figuras y juguetes irá revelando nuevos productos de The Mandalorian cada semana. Aquí unas cuantas imágenes de Baby Yoda LEGO:

Este nuevo set de LEGO estará disponible a partir del 30 de octubre y te permitirá construir un Baby Yoda de 20 cm, con todo y accesorios directamente del programa.

Via: IGN