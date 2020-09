Rumor: Thor Love and Thunder utilizaría un nuevo método de filmaciones

El año pasado, la serie de Star Wars, The Mandalorian, innovó la forma de filmar escenas, con la introducción de El Volumen, un espacio lleno de pantallas capaces de recrear en tiempo real y con perspectiva un escenario digital, sin necesidad de recurrir a pantallas verdes que en ocasiones restan realismo al producto final.

Obviamente este espacio, creado por Industrial Light & Magic, fue utilizado para la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora, según información de The Hollywood Reporter, esta tecnología sería aprovechada por Marvel Studios, específicamente para la película nueva del dios del trueno: Thor Love and Thunder.

Una película como la de Thor realmente podría aprovechar el uso de este espacio digital, pues posiblemente la historia tome lugar en muchos escenarios diferentes. Sdemás Taika Waititi, director de la película, ya ha utilizado el Volumen, pues el ha dirigido un episodio de The Mandalorian.

Thor Love and Thunder llegará a salas de cine el próximo 11 de febrero de 2022.

Fuente: THR