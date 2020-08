Popular streamer de Warzone revela accidentalmente sus hacks en plena transmisión

Desde sus inicios, Call of Duty: Warzone ha tenido que enfrentarse a los tramposos una y otra vez. Pareciera que es un problema sin solución, pues a pesar de los reportes, jugadores reportan que los hackers siguen siendo un factor importante dentro del battle royale, y parece que los streamers no son la excepción a la regla. MrGolds, popular figura entre la comunidad de Call of Duty, fue sorprendido usando hacks en plena transmisión en vivo.

“Streamer es sorprendido con un menú de trampas en transmisión en vivo. Todos por favor reporten su stream”

Streamer gets caught with cheat menu LIVE on stream Everyone report his stream pls proof: https://t.co/8LVEjcP05k

twitch: https://t.co/fQn1dyLL0a pic.twitter.com/eWfjuq4Wgc — ✴️ (@ERA7E) August 24, 2020

Lo peor de todo es que, pese a que se le descubrió haciendo trampas, ni Twitch ni Activision han hecho algo al respecto y MrGolds sigue transmitiendo como si nada. Cuando la gente lo cuestiona en el chat no hace mas que bannearlos, pero ahora que la verdad ha salido a la luz, es probable que MrGolds termine siendo banneado tarde o temprano.

Fuente: ERA7E