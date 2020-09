Neil Druckmann visitó el set de Uncharted junto a Tom Holland

¿Qué está pasando con la película de Uncharted ahora? Tom Holland, que dará vida a un joven Nathan Drake en este próximo filme, recientemente declaró que la cinta era “todo lo que había soñado y más”, pero desde entonces no hemos tenido noticias sobre el proyecto. Aparentemente, el actor británico ha estado muy ocupado platicando con el mismísimo Neil Druckmann.

Great chatting with you @Neil_Druckmann big fan of your work, and I hope you are with what we’re doing with the @unchartedmovie 👏🏻

— Tom Holland (@TomHolland1996) September 29, 2020