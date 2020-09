“La película es todo lo que soñé que sería” Tom Holland sobre Uncharted

A pesar de todos los contratiempos a los que se ha enfrentado la película de Uncharted, tanto en el pasado como actualmente, tal parece que todo por fin va por buen camino. Todos esperamos con ansias ver esta adaptación y gracias a las recientes declaraciones de Tom Holland, quien interpretará a Nathan Drake, el nivel de emoción ha aumentado.

Recientemente, Holland realizó una pequeña transmisión en Instagram, en donde comentó que: “La película es todo lo que soñé que sería. No sé si has jugado a los juegos, pero yo era un gran fanático del videojuego”. De igual forma, ha confirmado que el rodaje de la cinta va muy bien. De igual forma, comentó que tuvo un gran hematoma, pero no pudo presumirlo porque estaba en un “área reveladora” y bromeó que “le cerrarían la cuenta” si lo mostraba en la red social.

La película de Uncharted por fin se estrenará el próximo 16 de julio de 2021. Además de Holland, la adaptación contará con el talento de actores como Mark Wahlberg, como Sully, y Antonio Banderas, en un papel aún no especificado. En temas relacionados, aquí está la primera imagen desde el set de grabación. De igual forma, Nolan North, actor de Nathan Drake en los juegos, prefiere una serie de Uncharted y no una película.

Vía: Tom Holland