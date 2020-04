Nolan North, la voz de Nathan Drake, prefiere una serie de Uncharted y no una película

¿Alguna vez veremos la película de Uncharted en los cines? Nadie está seguro. Pasan los años y esta producción simplemente no logra encontrar la forma de ser una realidad, ya sea por cuestiones internas o externas. Todo esto ha hecho que muchas personas duden sobre la calidad de este cinta, incluso Troy Baker y Nolan North no están convencidos completamente.

Durante un episodio reciente de Retro Replay, una serie de let’s play de Nolan North y Troy Baker, los famosos actores de voz en la industria de los videojuegos discutieron la producción de la película de Uncharted. A pesar de que Nolan North interpretó a Nathan Drake, se encuentra más interesado en la serie de The Last of Us de HBO. Troy Baker ni siquiera piensa que la película llegará a los cines en primer lugar.

Es su conversación, esto fue lo que mencionó North:

“Creo que el hecho de que van a hacer de [The Last of Us] una serie es mucho mejor que hacer una película con algo. Creo que tener al tipo que hizo Chernobyl es el maldito elefante en la habitación que necesitas para hacer las cosas. Estoy más entusiasmado con eso, debo ser sincero, que con una película de Uncharted. Amo a Mark Wahlberg pero no lo veo como Sully. Simplemente no lo veo como Sully”.

Esto fue lo que respondió Baker:

“No veo que esa cosa [película de Uncharted] ocurra en absoluto. Hay tanta incorporación que tiene que suceder”.

La película de Uncharted sufrió de otro retraso más, en esta ocasión causado por el COVID-19, y ahora llegará a los cines hasta octubre 2021. Por otro lado, Uncharted 4 se encontrará disponible PlayStation Plus a partir del día de mañana.

Vía: Retro Replay