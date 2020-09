El siguiente personaje DLC para Smash Bros. Ultimate será revelado mañana

Después de que Min Min llegara a Super Smash Bros. Ultimate hace un par de meses, muchos se han preguntado quién será el siguiente personaje en unirse al catálogo de peleadores de este título. Bueno, las dudas por fin serán respondidas el día de mañana, 1 de octubre, ya que Nintendo planea llevar a cabo una presentación de tres minutos dedicada al siguiente personaje del segundo Fighter Pass.

The next #SmashBrosUltimate DLC fighter will be revealed tomorrow at 7am PT! The video presentation will be roughly 3 minutes long, followed by a brief message from Director Masahiro Sakurai. Tune-in here tomorrow: https://t.co/7RL5x0EEVI pic.twitter.com/Fqmw03axMv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 30, 2020