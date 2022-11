Aclaran rumor sobre la participación de Daniel Radcliffe en el UCM

Desde hace meses atrás se ha esparcido un rumor que indica la participación del actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, en el universo cinematográfico de Marvel, concretamente en el papel del mutante Wolverine. Y tras tantas pláticas entre la propia prensa especializada de espectáculos, finalmente el intérprete del niño mago salió a dar declaraciones.

En una nueva entrevista con la revista GQ, Radcliffe abordó la última ronda de rumores sobre el casting de Wolverine y admitió que no ayudó a las especulaciones. Dijo que sus respuestas durante las giras de prensa a veces aumentaron estos mitos de alguna manera, pero al final está confirmado que por ahora no tiene un papel en estas películas.

Aquí su declaración:

Es puramente un rumor de la gira de prensa; digo algo y, de vez en cuando, me aburro de responder de esa manera, así que digo algo diferente, y eso vuelve a desencadenarlo. Nunca debería abrir la boca. Simplemente no quiero volver a quedar encerrado en algo que no estoy seguro de poder amar la misma cantidad todo el tiempo.

De vez en cuando me aburro de responder las preguntas con sensatez. Así que hice una broma como la que hice el otro día y eso ha vuelto a encender los rumores, pero no pasa nada.