Surgen nuevos rumores de un remake de Metal Gear Solid 3

Los rumores en el mundo de los videojuegos no son algo nuevo, esto ya lo hemos visto con supuestos juegos que llegarán a consolas y PC, pero que al final no terminan por ser una realidad. Y desde hace años, se ha hablado de un supuesto remake de Metal Gear Solid 3 a mano de la empresa Virtuous, con nuevas pistas que indicarían que todo esto puede ser verdad.

Hace poco se publicó un breve video en en el canal de la compañía, mismo en el que se ve un bosque profundo bastante similar al videojuego de Konami, pues básicamente hay que recorrer un escenario de este tipo. Sin embargo, no se aprecian modelados de personajes o algo que haga alusión concreta a que se está trabajando en una reimaginación del título.

I've just found that the video comes from here tho'

A free UE5 assets pack.

This doesn't confirms or denies anything ofc, but it's weird they used this instead of some actual work of their own.https://t.co/lfiUz2FWmV

— GGFTL (@GGFTL1) October 30, 2022