Dan primer vistazo de Evil Dead Rise

El día de hoy es oficialmente Halloween, por lo que los festejos están por todos lados, ya sea en los videojuegos con eventos especiales, y por supuesto, las películas nos se iban a quedar fuera de lista. Por esa razón, Warner Bros. y New Line Cinema han decidido liberar el primer vistazo a Evil Dead Rise, franquicia de zombies que ya había anunciado su regreso.

Esta entrega viene después de Ash vs.The Evil Dead, serie de televisión que trajo a Bruce Campbell de regreso a la franquicia, y recibió luz verde después de intentos fallidos de hacer una secuela que habría unido las historias de Army of Darkness de 1992 y el remake de 2013. Aquí se puede ver el primer vistazo al monstruo Deadite que aparecerá en la cinta.

Esto es lo que mencionó el productor de la película, Sam Raimi, respecto a la elección del director para el producto, Lee Cronin:

A él siempre le había gustado Evil Dead , y a mí me encantaba The Hole in the Ground . Y les trajeron esa imagen a los ejecutivos con los que trabajo y me la mostraron y pensé, este es realmente un gran director. Y nos conocimos y hablamos y dijo que realmente le gustaba The Evil Dead . Y le dije, entonces, ¿por qué no haces el nuevo? Creo que eres el tipo de persona que me gustaría hacer. Él dijo, genial. Vamos. Elaboramos un guión y le dimos notas y él hizo algunos cambios y luego recaudamos dinero para la película y se fue a Nueva Zelanda para filmarla con mi socio, Rob Tapert. Ahora Bruce Campbell está trabajando con él en la postproducción de sonido.