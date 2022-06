Accionista cuestiona a Nintendo sobre F-Zero

Por años hemos esperado el regreso de F-Zero y algunas de las series de Nintendo que no han tenido acción en mucho, pero mucho tiempo. Con el éxito del Switch, muchos pensarían que esta sería la generación perfecta para darle una segunda oportunidad a algunas de estas propiedades, pero hemos visto muy poco de esto. Afortunadamente, un accionista ha cuestionado a Nintendo directamente sobre este punto.

Recientemente, se llevó a cabo la 82a Asamblea General Anual de Accionistas de Nintendo, en donde algunos de los miembros de esta junta cuestionaron a la compañía sobre algunas de sus decisiones y planes a futuro. Una persona en particular preguntó si había planes para ver nuevos juegos, o remakes, de F-Zero, Baten Kaitos, Wario Land, The Frog For Whom the Bell Tolls, Trade & Battle: Card Hero y Chōsōjū Mecha MG. En respuesta, Shinya Takahashi, gerente general de EPD de Nintendo, comentó:

“Con respecto a los remakes de títulos anteriores, estamos pensando en una amplia gama de formas interesantes de probar cosas nuevas y antiguas. Recibimos una pregunta similar antes. En ese momento, teníamos planeado un remake, así que lo discutimos, pero hay cosas que no puedo decir en este momento”.

Recordemos que en el pasado, varios desarrolladores y ejecutivos han mencionado que la serie de F-Zero no está muerta. Sin embargo, pasan los años y parece que el único juego de carreras que existe para Nintendo es Mario Kart. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro.

En temas relacionados, este es el resumen del pasado Nintendo Direct. De igual forma, la nueva actualización del Switch ha prohibido nuevas palabras.

Nota del Editor:

Sería genial ver un nuevo juego de F-Zero. Lamentablemente, la serie nunca ha vendido tan bien como a Nintendo le gustaría. Aunque existe la posibilidad de que en el Switch se vea un mayor éxito similar a lo que sucedió con Metroid Dread, esta sigue siendo un sueño.

Vía: VGC