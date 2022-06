Nintendo ha baneado más palabras en Switch

Hace algunos días se ha lanzado una nueva actualización para Nintendo Switch, la cual incluye algunos cambios un tanto menores como corrección de ciertos errores en la interfaz y la tienda en línea. Sin embargo, siempre hay cambios que no se hacen públicos y ahora acaban de descubrir algo interesante que implica banear algunas frases en específico.

Según lo que menciona el Dataminer conocido como OatmealDome, la compañía ha ampliado la lista de palabras que no se pueden escribir en algunos chats de juegos en línea. Aquí se incluyen algunos insultos racistas, referencias sexuales, insultos que se refieren a enfermedades mentales y referencias a organizaciones terroristas, todo en lenguajes distintos.

Rebootless firmware updates are silently installed, do not increment the version number (still 14.1.2), and do not require rebooting the system after installation.

The last rebootless firmware update was released on Dec 11, 2020 for 11.0.1. It also updated the bad words list.

— OatmealDome (@OatmealDome) June 28, 2022